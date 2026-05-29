Схему розслідували Україна та Латвія у межах спільної слідчої групи за координації Євроюсту.

У Харкові викрили шахрайський кол-центр, який, за даними слідства, ошукав громадян Латвії на понад 100 тис. євро.

За даними Офісу генпрокурора, кол-центр працював у харківському офісі, обладнаному технікою для дзвінків. У групі був розподіл ролей, а для працівників підготували скрипти розмов. Усередині офісу діяли відеоспостереження, контрольно-пропускний режим і перевірки на поліграфі.

Слідство встановило, що учасники схеми займалися інвестиційним шахрайством, а також пропонували нібито допомогу з поверненням уже втрачених інвестицій. Спочатку правоохоронці ідентифікували шістьох потерпілих із Латвії, у яких викрали понад 100 тис. євро. Згодом виявили щонайменше ще 50 потерпілих у Латвії та інших країнах.

Реклама

За версією слідства, шахраї шукали людей, які раніше вже втрачали гроші через подібні схеми. Їм пропонували повернути викрадені активи, після чого отримували доступ до інтернет-банкінгу, особистих кабінетів і рахунків. Також на потерпілих оформлювали швидкі кредити. Отримані гроші виводили через банки та переводили у віртуальні активи.

Окремо діяла схема з псевдоінвестиціями у криптовалюту та трейдинг. Потерпілим телефонували з пропозиціями нібито вигідних інвестицій, показували фіктивні прибутки, а коли люди намагалися вивести кошти, від них вимагали оплатити «комісію». Після цього зв’язок із ними припиняли.

У межах міжнародної кібероперації затримали двох організаторів і трьох учасників групи. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Також вирішується питання про арешт майна.

За участі представників Центрального управління кримінальної поліції Латвії правоохоронці провели 14 обшуків у Харкові та Харківській області. Вилучили комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази.

Слідство аналізує вилучене обладнання, встановлює інших потерпілих, нові епізоди та всіх причетних до схеми.