Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
У Харкові викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Латвії на понад 100 тисяч євро

Схему розслідували Україна та Латвія у межах спільної слідчої групи за координації Євроюсту.

Фото: прокуратура

У Харкові викрили шахрайський кол-центр, який, за даними слідства, ошукав громадян Латвії на понад 100 тис. євро. 

За даними Офісу генпрокурора, кол-центр працював у харківському офісі, обладнаному технікою для дзвінків. У групі був розподіл ролей, а для працівників підготували скрипти розмов. Усередині офісу діяли відеоспостереження, контрольно-пропускний режим і перевірки на поліграфі.

Слідство встановило, що учасники схеми займалися інвестиційним шахрайством, а також пропонували нібито допомогу з поверненням уже втрачених інвестицій. Спочатку правоохоронці ідентифікували шістьох потерпілих із Латвії, у яких викрали понад 100 тис. євро. Згодом виявили щонайменше ще 50 потерпілих у Латвії та інших країнах.

За версією слідства, шахраї шукали людей, які раніше вже втрачали гроші через подібні схеми. Їм пропонували повернути викрадені активи, після чого отримували доступ до інтернет-банкінгу, особистих кабінетів і рахунків. Також на потерпілих оформлювали швидкі кредити. Отримані гроші виводили через банки та переводили у віртуальні активи.

Окремо діяла схема з псевдоінвестиціями у криптовалюту та трейдинг. Потерпілим телефонували з пропозиціями нібито вигідних інвестицій, показували фіктивні прибутки, а коли люди намагалися вивести кошти, від них вимагали оплатити «комісію». Після цього зв’язок із ними припиняли.

У межах міжнародної кібероперації затримали двох організаторів і трьох учасників групи. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Також вирішується питання про арешт майна.

За участі представників Центрального управління кримінальної поліції Латвії правоохоронці провели 14 обшуків у Харкові та Харківській області. Вилучили комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази.

Слідство аналізує вилучене обладнання, встановлює інших потерпілих, нові епізоди та всіх причетних до схеми.

