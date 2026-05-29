FT: витрати Росії на війну в Україні цього року можуть вдвічі перевищити заплановані

Російські витрати на війну проти України цього року, ймовірно, перевищать запланований бюджет щонайменше на 2 трлн рублів ($28 млрд).

Про це йдеться в листі, з яким ознайомилося видання Financial Times.

У листі міністра фінансів Антона Сілуанова зазначається, що Мінфін ще в лютому прогнозував перевищення витрат на війну на 2 трлн рублів, але в «негативному сценарії» ця сума може зрости до 4 трлн рублів уже цього року. Також міністерство очікує перевитрати на війну ще на 4 трлн рублів у 2027 та 2028 роках.

У листі уряд просять заморозити 2,9 трлн рублів запланованих витрат, не пов’язаних із війною, цього року, 5,4 трлн рублів у 2027 році та 7,1 трлн рублів у 2028 році, щоб покрити дедалі більші витрати на війну. Видання зауважує, що цей запит демонструє труднощі Росії з фінансуванням війни, попри те, що на оборону й безпеку вже виділено 16,84 трлн рублів ($238 млрд), або майже 40% бюджету 2026 року.

Кремль планував дефіцит бюджету на рівні 3,8 трлн рублів за весь 2026 рік. Проте лише за перші чотири місяці року дефіцит уже досяг 5,9 трлн рублів, або 2,5% ВВП, і це найбільший дефіцит із часу початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Витрати на війну можуть ще більше збільшити дефіцит, якщо скоротити інші видатки не вдасться.

Після звернення Сілуанова російський бюджет частково підтримало зростання цін на нафту через війну навколо Ірану: ціни перевищили $100 за барель уперше з 2022 року. Однак додаткових доходів від енергоресурсів, ймовірно, буде недостатньо, щоб покрити всі зростаючі витрати Кремля на війну проти України.

Сілуанов заявив, що Мінфін переглядає бюджет з урахуванням «змін макроекономічних умов та необхідності сконцентрувати додаткові ресурси на важливих пріоритетних напрямах». Він також натякнув на можливість нових скорочень бюджету.

У квітні Росія отримала близько 200 млрд рублів ($2,8 млрд) додаткових доходів від експорту енергоносіїв. Водночас у березні енергетичні доходи виявилися приблизно на таку ж суму нижчими за очікування.

Позитивний ефект від високих цін на нафту й газ частково нівелюється виплатами російським нафтовим компаніям для стримування внутрішніх цін на пальне, а також зміцненням рубля. Російська валюта зараз торгується поблизу найвищих рівнів щодо долара за понад три роки.

Стрімке зростання витрат на війну погіршує і без того слабкі економічні перспективи Росії.

Цього місяця Міністерство економіки РФ знизило прогноз зростання економіки на 2026 рік майже на цілий відсотковий пункт – до лише 0,4%. Тепер очікується, що ВВП зросте на 1,4% у 2027 році та на 1,9% у 2028 році – значно нижче за прогнози минулого вересня, коли очікували 2,8% та 2,5% відповідно.

Ще в січні Мінфін уже просив державні установи скоротити неключові витрати на 10%, щоб стримати зростання дефіциту бюджету, однак соціальні та оборонні витрати під скорочення не потрапили.