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Росіяни атакували дронами американське підприємство на Сумщині: є постраждалі

Ворожий безпілотник влучив у територію підприємства.

Росіяни атакували дронами американське підприємство на Сумщині: є постраждалі
Фото: Олег Григоров в Telegram

Ворожі безпілотники атакували підприємство у Тростянці, на Сумщині. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Один із дронів влучив у територію підприємства, ще один вдалося знищити силам ППО.

Двоє людей постраждали. 40-річний чоловік, травмований внаслідок атаки, госпіталізований. Загрози його життю немає. У 42-річної жінки – гостра реакція на стрес, вона лікується амбулаторно.

"Цього року ворог уже вдруге атакує територію американського підприємства Mondelez, розташованого в Сумській області", - зазначив Григоров.

Триває обстеження приміщень та підрахунок завданих збитків.

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