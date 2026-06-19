Росіяни атакували дронами американське підприємство на Сумщині: є постраждалі

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Ворожі безпілотники атакували підприємство у Тростянці, на Сумщині. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Один із дронів влучив у територію підприємства, ще один вдалося знищити силам ППО.

Двоє людей постраждали. 40-річний чоловік, травмований внаслідок атаки, госпіталізований. Загрози його життю немає. У 42-річної жінки – гостра реакція на стрес, вона лікується амбулаторно.

"Цього року ворог уже вдруге атакує територію американського підприємства Mondelez, розташованого в Сумській області", - зазначив Григоров.

Триває обстеження приміщень та підрахунок завданих збитків.