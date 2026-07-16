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МЗС України відкинуло звинувачення Росії у причетності до смертельного удару дроном поблизу ЗАЕС

Російська сторона не надала жодних доказів чи незалежних підтверджень своєї версії.

МЗС України відкинуло звинувачення Росії у причетності до смертельного удару дроном поблизу ЗАЕС
Російські військові охороняють територію окупованої Запорізької атомної електростанції, вересень 2022 року
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України відкинцуло російський фейк про нібито причетність України до загибелі людини внаслідок удару безпілотника неподалік тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Як ідеться в заяві МЗС, російська сторона не надала жодних доказів чи незалежних підтверджень своєї версії, а заяви окупаційних структур не можуть вважатися достовірними.

У МЗС наголошують, що ці закиди є частиною цілеспрямованого нагнітання Росією ситуації навколо ЗАЕС та Енергодара. Окупанти регулярно атакують цивільну інфраструктуру міста і працівників станції, залякують світ ядерною загрозою і намагаються виставити Україну джерелом небезпеки. Водночас Москва посилює політичний тиск на Генерального директора МАГАТЕ, щоб перекласти на Київ відповідальність за наслідки окупації.

Головною причиною всіх безпекових загроз є незаконне захоплення, мілітаризація та використання Росією ядерного об'єкта у воєнних цілях, наголосило міністерство. Москва свідомо ігнорує вимоги Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ вивести війська і повернути станцію під контроль України. Натомість РФ продовжує утримувати там армію, представників «Росатома», окупаційну адміністрацію та намагається інтегрувати ЗАЕС до своєї енергосистеми.

«Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ буде дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості, уникатиме дій, що можуть бути розцінені як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС. Україна закликає міжнародне співтовариство не піддаватися на російські інформаційні маніпуляції та посилити тиск на державу-агресора з метою виконання нею рішень Ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ, демілітаризації та деокупації ЗАЕС і міста Енергодар та якнайшвидшого повернення станції під повний контроль її законного українського оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом"», - ідеться в заяві.

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