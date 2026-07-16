У момент, коли літак готувався до бойового вильоту для чергових ударів по України, ударні безпілотники "Омеги" уразили його.

Бійці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко і опублікував відео.

Він зазначив, що успішну операцію провели бойові водолази, які вкотре підтвердили здатність виконувати високоточні удари по пріоритетних цілях противника в його тилу.

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"Після виявлення актуальної цілі було проведено ретельне планування операції. У момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України, ударні безпілотники «Омеги» уразили ціль. Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків, остаточно спричинивши його знищення", - розповів Півненко.

Півненко наголосив, що НГУ системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині. Сьогодні також і підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов", 2-го корпусу НГУ «Хартія ефективно виконують бойові завдання на дальностях понад 100 км.

Основними цілями стають логістичні маршрути ворога, склади боєприпасів, пункти управління, засоби протиповітряної оборони, місця зосередження особового складу та авіація.

"Такі удари суттєво послаблюють бойові спроможності ворога, порушують його систему забезпечення та змушують перекидати значні ресурси на захист власного тилу. Кожен знищений літак, склад боєприпасів чи командний пункт означає менше можливостей для противника вести бойові дії", - наголосив командувач НГУ.

Він додав, що робота триває, а перелік пріоритетних цілей ворога постійно оновлюється.