Керівник PlayCity Геннадій Новіков йде у відставку

Голова державного агентства PlayCity Геннадій Новіков подав заяву про звільнення з посади.

Про це ідеться в його дописі у фейсбуці.

«За час функціонування PlayCity ми змогли набагато більше, ніж було зроблено за роки до цього. Ми з командою фактично перебудували взаємодію грального бізнесу з державою з нуля. Запустили PlayCity, сформували команду, перебудували процеси, заклали нову логіку регулювання і взаємодії з організаторами азартних ігор, операторами лотерей та державними органами», - підсумував Новіков.

Він перелічив ключові результати реформи галузі і зауважив, що «багато рішень доводилося ухвалювати швидко. Часто — в умовах тиску, нестачі людей, обмежених ресурсів та високих очікувань».

«Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті — так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави. Попереду ще багато роботи. Але PlayCity вже стало інституцією, яка реально змінює індустрію — в інтересах держави, суспільства і чесних правил гри. Важливо, щоб наступний керівник не втратив цього темпу реформи — буду вірити», - підсумував Новіков.