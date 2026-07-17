Trump Media планує продавати швидкісний доступ до дописів президента США в соцмережі

Сімейна компанія Трампа сподівається, що великі трейдингові фірми платитимуть за можливість отримувати потенційно ринкові повідомлення президента на кілька мілісекунд раніше за інших.

Компанія Trump Media & Technology Group оголосила про запуск нового сервісу Truth API. Фірма родини американського президента Дональда Трампа запропонує великим трейдинговим компаніям платний надшвидкий доступ до дописів лідера Штатів у соціальній мережі Truth Social, які нерідко суттєво впливають на фінансові ринки.

Про це пише Financial Times.

Контрольний пакет акцій TMTG належить родині Трампа. Компанія володіє платформою Truth Social, де на акаунт Дональда Трампа підписані 12,9 млн користувачів.

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За даними компанії, користувачі Truth API отримуватимуть повідомлення Трампа за кілька мілісекунд до того, як вони стануть доступними широкій аудиторії. API (Application Programming Interface) – це програмний інтерфейс, який дозволяє різним програмам автоматично обмінюватися інформацією.

Публікації Дональда Трампа – від коментарів щодо війни з Іраном до заяв про американську економіку, – неодноразово спричиняли різкі коливання на світових фінансових ринках. Алгоритмічні торговельні системи миттєво аналізують його повідомлення й автоматично купують або продають активи, що призводить до зміни їхньої вартості на мільярди доларів.

Саме тому компанії, які займаються високочастотною торгівлею (High-Frequency Trading, HFT), прагнуть отримувати нову інформацію швидше за конкурентів. Такі фірми здійснюють десятки тисяч угод щодня й витрачають мільйони доларів на серверну інфраструктуру та ліцензії на дані, щоб скоротити час виконання торговельних операцій буквально на трильйонні частки секунди.

У TMTG зазначили, що досі компанії, які відстежували важливі дописи в Truth Social, були змушені робити це вручну.

Окрім текстових повідомлень, Дональд Трамп регулярно публікує у Truth Social відео, фотографії та контент, створений за допомогою штучного інтелекту. У лютому президент видалив допис із расистським мемом, на якому колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель були зображені у вигляді мавп.

Оголошення про запуск Truth API з'явилося через шість місяців після того, як TMTG повідомила, що розглядає можливість виділення Truth Social в окрему компанію напередодні запланованого злиття вартістю 6 млрд доларів із компанією TAE Technologies, яка займається розробкою термоядерної енергетики та підтримується Google.

Обидві компанії розраховують уже цього року розпочати роботу над електростанцією, яка має забезпечити стрімко зростаючі енергетичні потреби індустрії штучного інтелекту.

Наразі невідомо, скільки коштуватиме підписка на Truth API. Водночас компанія заявила, що вже уклала перші угоди з клієнтами до офіційного запуску сервісу, запланованого на серпень.