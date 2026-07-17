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Іран завдав удару по східній Сирії вперше від початку теперішньої війни

Корпус вартових ісламської революції заявив, що атакував американський центр командування сил спеціальних операцій, однак сама база не постраждала. 

Іран завдав удару по східній Сирії вперше від початку теперішньої війни
Фото: Syrian transitional government

Іран у п'ятницю завдав удару по східній частині Сирії.  Це перший відомий випадок, коли Тегеран атакував сирійську територію з початку регіональної війни, що спалахнула раніше цього року.

Як пише Reuters, про це повідомили іранські державні ЗМІ та сирійське військове джерело.

За даними іранського державного телебачення, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що атакував американський центр командування сил спеціальних операцій у районі Ат-Танф на півдні Сирії. У Тегерані назвали цей удар відповіддю на загибель іранських військовослужбовців у місті Іраншехр.

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За словами сирійського військового джерела, Іран справді завдав удару поблизу Ат-Танфа, однак сама американська база не була уражена. За його словами, внаслідок атаки ніхто не загинув, матеріальних збитків також не зафіксовано.

У лютому американські військові повідомили про завершення виведення своїх сил із бази Ат-Танф, розташованої на стику кордонів Сирії, Йорданії та Іраку.

Від початку регіонального конфлікту Сирія намагалася уникати втягування у бойові дії, які охопили сусідні країни.

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа ще в березні заявляв, що його країна не братиме участі в жодному конфлікті, якщо сама не стане об'єктом нападу.

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