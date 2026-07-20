Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарні, магазин і транспортні засоби.

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області протягом 20 липня постраждали 17 цивільних, серед них – 17-річна дівчина. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, російські війська протягом дня обстрілювали населені пункти області з артилерії, мінометів та атакували їх безпілотниками.

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Станом на 17:30 було відомо про 17 постраждалих цивільних.

Удень окупанти завдали артилерійського удару по одній із лікарень Херсона. Унаслідок атаки поранення дістали семеро людей – працівники медичного закладу та один відвідувач.

Раніше внаслідок артилерійських обстрілів також постраждали 17-річна дівчина та ще одна мешканка Херсона.

Крім того, ще вісім цивільних отримали травми в Херсоні, селищі Молодіжне та селі Хрещенівка внаслідок атак російських безпілотників. За інформацією прокуратури, серед поранених є люди у важкому стані.

Унаслідок російських ударів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарні, магазин і транспортні засоби.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Прокурори та слідчі документують наслідки російських атак і збирають докази вчинення воєнних злочинів.