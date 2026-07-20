Міноборони випробувало новий клас керованих боєприпасів Firefly

Firefly успішно пройшов випробування та готовий до серійного виробництва.

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Міноборони України повідомило про завершення розробки нового класу керованих боєприпасів Firefly, який успішно пройшов випробування та готовий до серійного виробництва.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За інформацією відомства, Firefly здатний ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання боєприпас самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи високу точність навіть в умовах впливу засобів РЕБ.

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Нова система призначена для ураження укріплень, бліндажів та інших захищених позицій противника, водночас дозволяючи носію виконувати бойове завдання з безпечної відстані.

Firefly уже протестували на основних українських дронах-бомберах. За результатами випробувань система підтвердила свою ефективність і готовність до масштабного виробництва.

Шлях до серійного випуску відкрила постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2025 року №1310. Документ дозволяє Міноборони передавати права на використання технології приватним підприємствам оборонно-промислового комплексу.

До масштабування виробництва можуть долучитися як українські виробники озброєння, так і інноватори платформи Brave1, інтегрувавши готову технологію у власні виробничі процеси.

У Міноборони наголосили, що одним із ключових пріоритетів оборонної стратегії України залишається забезпечення технологічної переваги над противником.

Також у відомстві повідомили, що лише за перше півріччя 2026 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони 1 184 нові зразки озброєння та військової техніки, понад 90% із яких є українського виробництва. Серед них – понад 200 нових зразків боєприпасів.