Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони випробувало новий клас керованих боєприпасів Firefly

Firefly успішно пройшов випробування та готовий до серійного виробництва.

Міноборони випробувало новий клас керованих боєприпасів Firefly
Міноборони випробувало новий клас керованих боєприпасів Firefly
Фото: Міноборони

Міноборони України повідомило про завершення розробки нового класу керованих боєприпасів Firefly, який успішно пройшов випробування та готовий до серійного виробництва.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За інформацією відомства, Firefly здатний ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання боєприпас самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи високу точність навіть в умовах впливу засобів РЕБ.

Реклама

Нова система призначена для ураження укріплень, бліндажів та інших захищених позицій противника, водночас дозволяючи носію виконувати бойове завдання з безпечної відстані.

Firefly уже протестували на основних українських дронах-бомберах. За результатами випробувань система підтвердила свою ефективність і готовність до масштабного виробництва.

Шлях до серійного випуску відкрила постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2025 року №1310. Документ дозволяє Міноборони передавати права на використання технології приватним підприємствам оборонно-промислового комплексу.

До масштабування виробництва можуть долучитися як українські виробники озброєння, так і інноватори платформи Brave1, інтегрувавши готову технологію у власні виробничі процеси.

Читайте такожВід початку року законтрактовано понад 22 000 НРК для Сил оборони, – МОУ

У Міноборони наголосили, що одним із ключових пріоритетів оборонної стратегії України залишається забезпечення технологічної переваги над противником.

Також у відомстві повідомили, що лише за перше півріччя 2026 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони 1 184 нові зразки озброєння та військової техніки, понад 90% із яких є українського виробництва. Серед них – понад 200 нових зразків боєприпасів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies