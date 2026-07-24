«ДахаБраха» оголосила тур містами України з новим альбомом «Птах»

Це перший реліз гутру за останні 5 років.

Восени гурт «ДахаБраха» вирушає у тур містами України з новим альбомом «Птах». Про це повідомили представники гурту.

Турне охопить вісім міст країни, а завершиться двома виступами у столиці — 17 та 18 жовтня о 18:00 на сцені МЦКМ (Жовтневий палац).

Платівка «Птах» стала першим релізом гурту за останні 5 років. До альбому увійшли 14 композицій, записаних у Києві на студії Kaska під керівництвом Лесика Омодади («Пиріг і Батіг»). Збірка стала емоційною хронікою трансформацій українського життя — від обрядових пісень до ритмічного фокус-треку «Трипільське техно» та спільної роботи із письменником Сергієм Жаданом. Візуальним символом релізу стала обкладинка авторства учасника гурту Марка Галаневича, де Птах уособлює свободу та неминуче повернення додому.

«До цієї збірки увійшли композиції, створені в різні часи й за різних обставин. Альбом строкатий стилістично й жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Та хаос як першооснова народження чогось нового ніколи нас не лякав. Віримо, що ця музика для когось стане наснагою, для когось — надією чи простором для роздумів», — зазначають учасники «ДахаБраха».

Поруч із новими піснями на концертах лунатимуть відомі композиції гурту. 100% прибутку від усього українського туру традиційно передадуть на підтримку Сил оборони України.

Розклад туру: