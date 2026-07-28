Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаКультура

Два мільйони людей подивились фільм Крістофера Нолана "Одіссея" завдяки зливу в мережу X

У правовласників пішло близько 2,5 годин на те, щоб прибрати стрічку з вільного доступу.

Два мільйони людей подивились фільм Крістофера Нолана "Одіссея" завдяки зливу в мережу X
Сер Крістофер Нолан на прем'єрі "Одіссеї"
Фото: EPA/UPG

Гучний випадок порушення авторського права стався у мережі X Ілона Маска: нова стрічка режисера Крістофера Нолана "Одіссея" упродовж 2,5 годин була доступна у високій якості у дописі одного з користувачів.

Як пише BBC, твіт з фільмом зібрав понад 2 мільйони переглядів, перш ніж акаунт-порушник було забанено. У мережі жартують, що реакція X на скаргу правовласників Universal була настільки неквапливою, що практично зрівнялась за часом із хронометражем блокбастера.

Сам режисер, який принципово не користується соціальними мережами і не має смартфона, закликав глядачів дивитися стрічку на якомога більшому екрані, адже зйомка проводилася на 70-міліметрову плівку IMAX.

Злив в інтернет навряд повпливає на успіхи "Одіссеї" щодо касових зборів: у свій другий вікенд прокату фільм заробив 215 мільйонів доларів, що довело загальну суму до 640 мільйонів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies