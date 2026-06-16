ДБР просить суд стягнути з екскерівника Рівненської митниці майно на майже 9 млн грн

Із 2020 по 2025 роки митник систематично проводив операції з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів колишнього виконувача обов’язків начальника Рівненської митниці.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Спірне майно включає:

житловий будинок із земельною ділянкою у Рівному;

квартиру;

частку будинку відпочинку на березі Хрінницького водосховища;

автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року випуску;

кошти, які посадовець отримав від продажу частини нерухомості.

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За інформацією ДБР, частину цих активів було оформлено на близьких родичів митника — його матір та тещу. Проте зібрані правоохоронцями докази вказують на те, що фактично цим майном користувався та розпоряджався саме колишній керівник митниці.

Загальна вартість усього виявленого майна перевищує 10,5 млн гривень. Водночас офіційний аналіз доходів і витрат експосадовця та його родини показав, що законні джерела для купівлі активів на суму майже 9 млн гривень повністю відсутні.

Окрім цього, перевірка виявила, що з 2020 по 2025 роки митник систематично проводив операції з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна. Загалом зафіксували 13 таких об'єктів. Схема полягала в тому, що майно спочатку оформлювали за цінами, які були суттєво нижчими за ринкові, а згодом продавали за реальною вартістю.

З метою запобігання продажу чи переоформленню цих активів суд уже наклав на них арешт і має ухвалити остаточне рішення про цивільну конфіскацію майна на користь держави.