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На Київщині викрили групу, яка постачала наркотики до столичного СІЗО

Щомісяця зловмисники продавали в Києві та області від 300 до 800 таблеток метадону.

На Київщині викрили групу, яка постачала наркотики до столичного СІЗО
викриття злочинної групи
Фото: Офіс Генпрокурора

Київська обласна прокуратура припинила діяльність організованої групи із семи людей, які налагодили збут наркотиків у Києві, області та в «Київському слідчому ізоляторі».

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, схему організував один із ув’язнених. Перебуваючи у слідчому ізоляторі, він координував спільників усередині установи й на волі. Учасники групи купували метадон та інші препарати з обмеженим обігом, ховали їх у продуктах харчування і відправляли поштою до СІЗО. Там наркотики продавали, а отримані гроші розподіляли між організаторами.

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Цей бізнес мав системний характер і приносив великі прибутки. Щомісяця учасники групи продавали в Києві та області від 300 до 800 таблеток метадону. Вартість однієї такої таблетки на чорному ринку становила від 400 до 600 гривень.

Слідство також встановило, що деякі фігуранти перебували на замісній підтримувальній терапії. Всупереч правилам, вони отримували метадон одночасно у кількох лікарнях, що дозволяло накопичувати препарат для подальшого продажу.

Правоохоронці задокументували численні факти збуту і пересилання наркотиків, зокрема, поштою до слідчого ізолятора, а також провели кілька оперативних закупок метадону.

Під час 15 обшуків правоохоронці вилучили метадон, димедрол, соннат, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, медичну документацію, журнали обліку наркотичних препаратів, рецептурні бланки, комп’ютерну техніку та готівку.

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