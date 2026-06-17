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У Нікополі російський FPV-дрон поцілив в авто пересувного відділення "Укрпошти"

Поранено водія.

У Нікополі російський FPV-дрон поцілив в авто пересувного відділення "Укрпошти"
наслідки ворожого удару по авто "Укрпошти"
Фото: Укрпошта

У Нікополі ворожий FPV-дрон атакував автомобіль пересувного відділення "Укрпошти" під час виїзду з точки базування.

Про це повідомили у компанії.

"Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив в автівку 61-о пересувного відділення в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару поранення в ногу отримав водій службового авто. Наразі загрози його життю немає. Він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

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