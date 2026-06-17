У Нікополі російський FPV-дрон поцілив в авто пересувного відділення "Укрпошти"

У Нікополі ворожий FPV-дрон атакував автомобіль пересувного відділення "Укрпошти" під час виїзду з точки базування.
Про це повідомили у компанії.
"Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив в автівку 61-о пересувного відділення в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок удару поранення в ногу отримав водій службового авто. Наразі загрози його життю немає. Він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.
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