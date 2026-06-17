Росія декілька разів атакували сортувальний центр Нової пошти в Сумах. Там перебували 13 000 посилок

Російська армія вранці 17 червня завдала серії ударів по сортувальному хабу Нової пошти в Сумах. Ніхто з працівників не постраждав, повідомили в компанії у Telegram.
Пошкоджені покрівля будівлі та частина обладнання. Ушкоджено контейнери з посилками.
"За попередньою інформацією, на момент удару на території термінала знаходилися понад 13 тисяч відправлень із загальною оголошеною вартістю понад 42 млн грн. Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів", – розповіли в компанії.
Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість знищених і пошкоджених відправлень.
Пожежу на місці влучання вдалося ліквідувати силами ДСНС.
- Росія не вперше атакує об'єкти пошти в різних регіонах, і один з таких обстрілів вона провела 15 червня. Під час масованої атаки ворог поцілив по найбільшому терміналу.