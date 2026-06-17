1400 комунальників пройшли курс "Оператор генератора"

Учасники опановують правила, як безпечно запускати генератори, де їх встановлювати та як уникати травм, опіків чи отруєння чадним газом.

Тисяча чотириста фахівців комунальних підприємств завершили навчання за програмою "Оператор генератора". Цей курс Мінцифри запустило на платформі Дія.Освіта спільно з ДСНС та Держпраці.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Тепер підготовлені спеціалісти підтримуватимуть роботу базових станцій мобільного зв’язку під час тривалих відключень світла.

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"Під час масових знеструмлень технічні команди мобільних операторів фізично не встигають заправляти та обслуговувати генератори біля кожної базової станції. Тому ми залучаємо людей на місцях. Новий курс допомагає громадам швидко підготувати фахівців, які вміють правильно поводитися з технікою та оперативно підживлювати мережу у своїх містах і селах", - зазначили в ДСНС.

На курсі учасники опановують правила поводження з автономними джерелами живлення: як безпечно запускати генератори, де їх встановлювати та як уникати травм, опіків чи отруєння чадним газом. Програма також охоплює суворі норми технічного обслуговування приладів.

У ДСНС нагадали, що восени 2025 року Уряд дозволив залучати працівників комунальних підприємств до підтримки базових станцій. Щоб фахівці могли працювати ефективно та без ризиків для здоров'я, було розроблено цей спецкурс.

Смерть і отруєння від чадного газу генераторів і горілок. База, яку треба знати всім

В Україні почали активно користуватися генераторами після масованих атак на енергетичну інфраструктуру, коли електропостачання стало нестабільним і з’явилися регулярні відключення світла. Генератори стали встановлювати у лікарнях, школах, магазинах, офісах, щоб не зупиняти роботу. У приватних будинках і квартирах генератори застосовували для освітлення, холодильників, а також інтернет-роутерів.

Водночас, через неправильне використання генераторів ставалися аварії, що призводили навіть до смертей людей.