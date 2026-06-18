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Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 388 050 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 388 050 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.06.26

  • особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб 
  • танків – 12 038 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 24 779 (+4)
  • артилерійських систем – 44 240 (+71)
  • РСЗВ – 1 877 (+3) 
  • засоби ППО – 1 431 (+4)
  • літаків – 436 (+0)
  • гелікоптерів – 353 (+0)
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7)
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996) 
  • крилаті ракети – 4 783 (+0) 
  • кораблі / катери – 33 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) 
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 306 (+3).

Дані уточнюються. 

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