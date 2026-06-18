Росія вже втратила в Україні близько 1 388 050 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 388 050 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.06.26

особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб

танків – 12 038 (+5)

бойових броньованих машин – 24 779 (+4)

артилерійських систем – 44 240 (+71)

РСЗВ – 1 877 (+3)

засоби ППО – 1 431 (+4)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996)

крилаті ракети – 4 783 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431)

спеціальна техніка / special equipment – 4 306 (+3).

Дані уточнюються.