За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 388 050 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.06.26
- особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб
- танків – 12 038 (+5)
- бойових броньованих машин – 24 779 (+4)
- артилерійських систем – 44 240 (+71)
- РСЗВ – 1 877 (+3)
- засоби ППО – 1 431 (+4)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996)
- крилаті ракети – 4 783 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431)
- спеціальна техніка / special equipment – 4 306 (+3).
Дані уточнюються.