За лаштунками окупації

Незаконні засудження та депортація українських політв'язнів углиб Росії і мільйонне фінансування програм «університетських обмінів» для тисяч студентів. РФ активно продовжує системну русифікацію та знищення української ідентичності на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: memopzk.org Лєра Джемілова

РФ проводить політику незаконного засудження та подальшої депортації українців до пенітенціарних закладів на власній території. Кримська моніторингова група з прав людини «Кримський трибунал» повідомляє, посилаючись на джерело в федеральній пенітенціарній службі окупантів, що кримськотатарську політичну ув'язнену Леру Джемілову, засуджену 15 років позбавлення волі за звинуваченням у «державній зраді» в серпні 2025 року, перевели до виправної колонії у Волгоградській області. Викрадену росіянами мешканку запорізької області Ольгу Чернявську, засуджену за «шпигунство», наразі перевели для відбування покарання до колонії номер 28 Волгоградської області.

Москва вдавалася до практики незаконного засудження та депортації мешканців окупованих територій ще в 2014 році, а з 2022 лише додала обертів. Виправдання переслідувань українців зазвичай включають звинувачення у державній зраді, тероризмі або шпигунстві. Ця політика порушує права людини та норми міжнародного гуманітарного права, насамперед Четвертої Женевської конвенції про заборону депортації цивільних осіб з окупованих територій. Генеральний прокурор України подав до Міжнародного кримінального суду докази, в яких детально описана депортація Росією понад 1800 українських в'язнів з окупованих Херсонської та Миколаївської областей у листопаді 2022 року.

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Фото: суспільне /Скриншот з відео Генпрокуратури РФ Ольга Чернявська, яку росіяни засудили за нібито шпигунство, під чапс судового засідання

Уряд агресора фінансує програму університетських обмінів – федеральну ініціативу, яка передбачає тимчасове переведення українських студентів до російських університетів з метою індоктринації російськими цінностями та налагодження довгострокових зв’язків з державою-окупантом. Прем'єр-міністр 19 травня 2026 року підписав указ про розподіл понад 155 мільйонів рублів на цю програму на поточний рік. Передбачається профінансувати та забезпечити участь в програмі принаймні 2300 студентів з окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для навчання в «провідних педагогічних університетах» Росії, зокрема в Самарі, Тулі, Волгограді та Пермі. Акцент робиться на російські «освітні та культурні заходи».

Програму створили за наказом Путіна влітку 2022 року і з того часу росіяни організували десятки тисяч візитів українських студентів до російських університетів для профорієнтації та культурної інтеграції. Триває довгострокова кампанія з русифікації шляхом інтеграції української молоді до російської системи освіти, налагодження довгострокових зв’язків з Росією, підміни української ідентичності російською.

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Соціальна та етнічна політика ворога в окупованій частині України продовжує ґрунтуватися виключно на русифікації та викоріненні будь-яких проявів української ідентичності. 23 травня в окупованому Донецьку відбулася конференція на тему «Реалізація державної національної політики» в рамках «Року єдності народів Росії». Пропагандистські Telegram-канали відзначили розвиток «російської державності» та «російської національної ідентичності» в окупованій Донецькій області.

Фото: ДАН Стратегічна сесія з реалізації нацполітики в окупованому Донецьку

Путін підписав указ у листопаді 2025 року та затвердив стратегію Росії «Державна національна політика», яка спрямована на «зміцнення єдності багатонаціонального народу Російської Федерації, всієї російської громадянської ідентичності, громадянської єдності та патріотизму, міжетнічної та релігійної гармонії». Цей папірець залишатиметься чинним до 2036 року та продовжить кодифікувати русифікацію окупованих українських територій, як питання російської державної політики. Формування «російської національної ідентичності» в окупованій Донецькій області свідчить про те, що заходи русифікації мають відчутний вплив на місцеве населення.

Окупаційна адміністрація Запорізької області готується до забезпечення домінування російської мови за рахунок заборони постійного доступу до українських джерел, для чого розробляється закон про «захист російської мови». Деякі підприємства в окупованій частині Запорізької області вже замінюють написи з латинськими літерами на кириличні символи ще до прийняття цього «закону». Окупаційна влада та федеральне законодавство країни-агресора вже жорстко обмежують використання української мови на окупованих територіях, особливо в школах, а згаданий «законопроєкт» сприятиме ще більш інтенсивним зусиллям щодо створення привілеїв для російської мови в громадських місцях.

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Як правонаступниця СРСР, Росія існує «в оточенні ворогів», а тому інституціоналізує навчально-мілітаристські програми. Наприклад, директорка Сімферопольського коледжу гостинності оголосила 26 травня, що Романівський коледж та Сімферопольський коледж радіоелектроніки отримали ліцензії на початок курсів «безпілотних літальних апаратів» на 2026/2027 навчальний рік. Студенти Сімферопольського коледжу радіоелектроніки раніше пройшли навчання з експлуатації БПЛА у підрозділах «Росгвардії» в рамках масштабного стратегічного проєкту «Кадри операторів донів Криму».

Фото: Жовта Стрічка Дітей із тимчасово окупованих Донецька та Макіївки вивезли на російський острів Сахалін для участі у військово-патріотичному заході з початкової військової підготовки, червень 2026 р

З лютого 2026 року понад 2000 студентів коледжів в окупованому Криму взяли участь у цьому проєкті. Ініціатива відібрала 200 учнів середніх шкіл для подальшого навчання, після чого випускники можуть укласти контракти і служити в армії окупантів або органах безпеки в якості сертифікованих операторів дронів. Очільник окупаційної адміністрації Криму Аксьонов стверджує, що «Крим – єдиний регіон [Росії], де був створений повний, наскрізний цикл» підготовки операторів дронів школа-коледж-університет».

Навчальні курси операторів дронів доступні і для маленьких дітей через міжнародний дитячий центр «Артек» та курси в початковій школі через навчальну програму «Основи безпеки та захисту батьківщини». Сертифікація випускників програми зміцнює та впорядковує цикл мілітаризації.

Ще одним з напрямків прихованого закріплення окупації є заміщення місцевого населення російським. Так, окупаційна адміністрація Маріуполя розпочала масштабну хвилю виселень у місті в рамках зусиль щодо захоплення та перерозподілу житлової нерухомості. Український центр опору повідомляє, що у місті розпочато широкомасштабну кампанію виселення. На входах до багатоквартирних будинків почали з'являтися офіційні повідомлення про виселення, які вимагають від жителів залишити свої помешкання та здати ключі окупаційній владі.

Фото: EPA/UPG Центр Маріуполя, ТОТ України, 16 лютого 2026 р

Окупаційна влада виселяє навіть жителів, які пройшли «належні» кроки перереєстрації свого майна відповідно до російського законодавства. Розпочатий масовий перерозподіл раніше покинутого житла з муніципального житлового фонду, яке передано окупаційній адміністрації за «рішеннями» судів після визнання «безвласним». Окупаційна адміністрація Маріуполя використовує примусові виселення для збільшення муніципального житлового фонду, з котрого житло може бути передано приїжджим з Росії на підтримку широкої кампанії з заселення окупованої України громадянами країни-агресора. Нічого нового, так вже було сто років тому.

Спокою окупантам не дають видані Україною особисті документи. Міністерство внутрішніх справ противника запропонувало заходи щодо спрощення процесу відмови від українського громадянства на окупованих територіях, враховуючи на те, що примусові заходи паспортизації в окупованих районах можуть зіткнутися з опором. Для офіційного процесу відмови від українського громадянства для отримання російського паспорта передбачається вилучити з законодавства норму про підготовку перекладу українських документів російською мовою. Зняття цього бюрократичного бар'єру для отримання російського громадянства свідчить про те, що зусилля окупантів з паспортизації захоплених територій України відбуваються не за планом. Оцінка ситуації показує, що значна частина населення окупованих районів чинить пасивний опір російській паспортизації через відмову від проходження бюрократичного процесу.

Паралельно з ударною русифікацією окупованих територій триває ще один цікавий процес – вдосконалення та впорядкування нормативно-правової бази вільної економічної зони (ВЕЗ) на окупованих теренах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області. Передбачається зменшення мінімально необхідної капітальної інвестиції з 30 до 10%, учасникам ВЕЗ дозволяється орендувати земельні ділянки на окупованих територіях без підтвердження законності коштів для їх оплати. Кремль переймається подальшим зниженням бар'єрів для входу на окуповані території.

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Факти кажуть, що агресор зухвало ігнорує норми міжнародного права щодо організації життя на тимчасово окупованих територіях (що, власно, не новина). Загрозливою виглядає діяльність Росії щодо створення довгострокових наслідків окупації.