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У двох районах Київської області є ушкодення внаслідок дроново-балістичної атаки

За інформацією ОВА, люди не постраждали. 

У двох районах Київської області є ушкодення внаслідок дроново-балістичної атаки
Уламок російського дрона (ілюстративне фото)
Фото: Одеська ОВА

Уночі 18 червня Росія атакувала Київську область дронами і балістичними ракетами. Минулося без постраждалих.

Пошкодження є в двох районах області – Вишгородському і Бориспільському. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. 

У Вишгородському районі пошкоджено ангар. 

"У Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства", – розповів начальник адміністрації. 

На місцях уже працюють усі необхідні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень.

"І вкотре прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Наша уважність та відповідальність сьогодні – це додаткова безпека для кожного", – закликав голова ОВА. 

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