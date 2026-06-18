У двох районах Київської області є ушкодення внаслідок дроново-балістичної атаки

За інформацією ОВА, люди не постраждали.

Уночі 18 червня Росія атакувала Київську область дронами і балістичними ракетами. Минулося без постраждалих.

Пошкодження є в двох районах області – Вишгородському і Бориспільському. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник.

У Вишгородському районі пошкоджено ангар.

"У Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства", – розповів начальник адміністрації.

На місцях уже працюють усі необхідні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень.

"І вкотре прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Наша уважність та відповідальність сьогодні – це додаткова безпека для кожного", – закликав голова ОВА.