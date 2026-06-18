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Верховний Суд відмовив ексголові ОАСК Павлу Вовку в поновленні на посаді

Вовк вимагав визнати записи прослуховування в його кабінеті недопустимими доказами.

Верховний Суд відмовив ексголові ОАСК Павлу Вовку в поновленні на посаді
Павло Вовк
Фото: Facebook / Павло Вовк

Велика Палата Верховного Суду не задовольнила позов ексголови ОАСКу Павла Вовка, у якому він оскаржує рішення Вищої ради правосуддя про його звільнення з посади судді. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з зали суду. 

18 червня Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення з посади судді скандального ексголови ліквідованого ОАСКу Павла Вовка. Це фінальне рішення у справі, яку слухали понад рік.

Основний аргумент Вовка у суді — нібито недопустимість використання матеріалів кримінального провадження у дисциплінарній справі. Саме на цих плівках ексголова ліквідованого ОАСКу обговорював плани захоплення судової влади та вплив на інших суддів.

Відомо, що Павло Вовк очолював Окружний адміністративний суд міста Києва понад 10 років. У 2022 році Верховна Рада ліквідувала цей суд. 

У 2020 році НАБУ повідомило Вовку про підозру в спробі узурпувати судову владу в країні та у замовних рішеннях на користь політичних еліт. У березні 2025 року його звільнили за дисциплінарний проступок.

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