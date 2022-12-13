Фото: Lb.ua

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила в цілому президентський законопроєкт 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Натомість має бути утворено Київський міський адміністративний суд.

В цілому за закон проголосували 310 нардепів. Про це повідомляють джерела LB у Верховній Раді. Співрозмовники LB напередодні голосування прогнозували, що "буде лише перше читання, бо «Батьківщина» та ОПЗЖ — «проти» голосування в цілому".

Факт голосування за закон в цілому конституційною більшістю парламентар пояснив: "злилися навіть групи колишньої ОПЗЖ... Не було потреби в ультиматумі. Рішення США про включення Вовка у санкційний список фактично зняло всі сумніви влади у тому, що якщо це не зробити зараз самим, то доведеться потім під тиском".

Фото: Lb.ua

Законопроєкт 5369 президент подав до парламенту ще 13 квітня 2021. У пояснювальній записці до нього нагадувалося, що влітку 2020 року петицію з вимогою ліквідувати ОАСК підписали необхідні 25 000 громадян.

"Відповідно до вимог Конституції України Глава держави провів консультації з Вищою радою правосуддя щодо питання ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва. Вища рада правосуддя у своєму консультативному висновку від 4 березня 2021 року не висловила позиції щодо підтримки чи непідтримки законопроєкту, зазначивши, що «реалізація вказаного законопроєкту не видається можливою до моменту створення та початку роботи повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки переведення суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на підставі та в межах рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", – йдеться у записці.

Вчора ввечері народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що профільний "правовий Комітет розглянув два закони 5369 (та 5370) про ліквідацію корупційного ОАСК. Навіть схвалив за основу та в цілому… І навіть говорять, що скоро в залі будуть розглядати. Дуже чекаємо", – написав він.

Його колега по фракції, нардеп Ярослав Юрчишин нагадав, що "НАБУ повідомило судді голові ОАСК Павлу Вовку про підозру у створенні злочинної організації та захопленні державної влади 2,5 роки тому – 17 липня 2020 року. 13 квітня 2021 року злочинна діяльність ОАСК стала настільки очевидною суспільству, що Президент не зміг не відреагувати та вніс до парламенту невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Сьогодні – 1 рік 8 місяців (ювілейні 20 місяців) як парламент мав би невідкладно ліквідувати найкорумпованіший суд України, але не зробив цього. 9 грудня наші американські партнери вирішили нагадати Україні, що внутрішні вороги атакують державу не гірше росіян — а то і діють у змові", – заявив парламентар.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх – зняття статусу памʼятки з будівлі "Квітів України", що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду.

Крім того, саме в ОАСК подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. Журналісти "Схем" вважають, що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з "поновленням" колишнього президента.

Проти голови суду Павла Вовка в США нещодавно застосували санкції. На цей крок пішли через вимагання хабара в обмін на втручання в судові справи.

Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували так звані плівки Вовка. Фраза "Шеф, давайте что-то учудим" з вуст Аблова стала крилатою.