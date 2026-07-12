Зеленський зустрівся з мером Харкова: говорили про взаємодію між центральною та місцевою владою

Президент наголосив, що у місті, яке окупанти обстрілюють щодня, люди отримують необхідну допомогу, а міські служби працюють оперативно.

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Президент Володимир Зеленський зустрівся з міським головою Харкова Ігорем Тереховим, йдеться у дописі на телеграм-каналі очільника країни.

Він підкреслює, що Харків щодня перебуває під російськими терористичними ударами.

“Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб”, – сказав Зеленський.

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Зеленський і Терехов обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються.

Президент підкреслив, що плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше, а досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади.

Зеленський також провів окремі наради з міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром оборони Михайлом Федоровим. Під час зустрічей обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури, підготовку до зими, безпекову ситуацію в країні та посилення оборони нашої держави.

Президент Зеленський заявив сьогодні про зміну політичної стратегії держави, а також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах.