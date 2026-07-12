У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знищуватиме всю цивільну інфраструктуру в 100 км від фронту, – радник Міноборони

Серед потенційних цілей – автозаправні станції, поштові відділення, склади, залізниця та ін.

Росія знищуватиме всю цивільну інфраструктуру в 100 км від фронту, – радник Міноборони
Фото: Наслідки обстрілів РФ Чернігівської області

Війна між Україною та Росією перейшла у фазу глибоких і середньої дальності ударів, а російські війська дедалі частіше атакуватимуть цивільну інфраструктуру в прифронтових регіонах. 

Про це пише радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За його словами, напередодні можливих мирних переговорів сторони намагаються посилити свої позиції ударами по критично важливих об'єктах.

Реклама

"Ми в кращих умовах, тому що Росія більша за нас, має більше критичних об'єктів, що впливають на хід війни, і навіть за кілька років не зможе забезпечити їхній захист. Але ми вразливіші в тому, що ворог не обиратиме (вже не обирає) об'єкти для атаки на нашій території", – зазначив Бескрестнов.

На його думку, окупанти можуть завдавати ударів практично по всіх об'єктах цивільної інфраструктури в радіусі близько 100 кілометрів від лінії фронту. 

Серед потенційних цілей він назвав автозаправні станції, поштові відділення, склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об'єкти залізничної інфраструктури, автомобільні дороги та електропідстанції.

Водночас радник Міноборони наголосив, що Україна має достатньо ресурсів для ураження військово важливих об'єктів на території Росії.

  • Росія активізувала атаки дронами по українських заправках, особливо тих регіонах, куди можна дістати БпЛА.
  • Страждають, зокрема, Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У багатьох випадках є потерпілі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies