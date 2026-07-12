Війна між Україною та Росією перейшла у фазу глибоких і середньої дальності ударів, а російські війська дедалі частіше атакуватимуть цивільну інфраструктуру в прифронтових регіонах.

Про це пише радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За його словами, напередодні можливих мирних переговорів сторони намагаються посилити свої позиції ударами по критично важливих об'єктах.

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"Ми в кращих умовах, тому що Росія більша за нас, має більше критичних об'єктів, що впливають на хід війни, і навіть за кілька років не зможе забезпечити їхній захист. Але ми вразливіші в тому, що ворог не обиратиме (вже не обирає) об'єкти для атаки на нашій території", – зазначив Бескрестнов.

На його думку, окупанти можуть завдавати ударів практично по всіх об'єктах цивільної інфраструктури в радіусі близько 100 кілометрів від лінії фронту.

Серед потенційних цілей він назвав автозаправні станції, поштові відділення, склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об'єкти залізничної інфраструктури, автомобільні дороги та електропідстанції.

Водночас радник Міноборони наголосив, що Україна має достатньо ресурсів для ураження військово важливих об'єктів на території Росії.