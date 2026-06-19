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Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі

Росіяни вночі атакували Запоріжжя. За попередньою інформацією, поранені двоє людей.

Їм надають медичну допомогу, повідомили в ДСНС. Внаслідок влучання виникла пожежа на території автозаправної станції – загорілися будівля та обладнання.

"Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м", – йдеться у повідомленні.

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До ліквідації наслідків атаки залучали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки по Запоріжжю

Фото: ДСНС України в Telegram

Запоріжжя регулярно зазнає російських атак. За інформацією ГУР, окупанти отримали наказ збільшити інтенсивність FPV-ударів на оперативній глибині, зокрема – по Запоріжжю. Росіяни збираються бити цими дронами по будь-яких об'єктах обласного центру.