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Внаслідок нічного удару по АЗС у Запоріжжі поранені двоє людей

Горіли близько 15 квадратних метрів. 

Внаслідок нічного удару по АЗС у Запоріжжі поранені двоє людей
Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі
Фото: ДСНС

Росіяни вночі атакували Запоріжжя. За попередньою інформацією, поранені двоє людей.

Їм надають медичну допомогу, повідомили в ДСНС. Внаслідок влучання виникла пожежа на території автозаправної станції – загорілися будівля та обладнання. 

"Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м", – йдеться у повідомленні. 

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До ліквідації наслідків атаки залучали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Наслідки атаки по Запоріжжю
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки по Запоріжжю

Фото: ДСНС України в Telegram

Запоріжжя регулярно зазнає російських атак. За інформацією ГУР, окупанти отримали наказ збільшити інтенсивність FPV-ударів на оперативній глибині, зокрема – по Запоріжжю. Росіяни збираються бити цими дронами по будь-яких об'єктах обласного центру. 

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