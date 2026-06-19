Росіяни вбили на Херсонщині 2 людей, цілилися по будинках та інфраструктурі

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У Херсонській області за минулу добу росіяни вбили одну людину і поранили 9.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Кучерське, Осокорівка, Хрещенівка, Гаврилівка, Золота Балка, Новорайськ, Степне, Львове, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні автомобілі.