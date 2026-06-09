Росіяни вдарили до Дніпропетровщині, є 7 поранених

Двоє людей у тяжкому стані.

Унаслідок удару росіян по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області поранені семеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог атакував громаду керованими авіаційними бомбами.

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Троє з поранених цивільних осіб госпіталізовані. 47-річна жінка та 66-річний чоловік у важкому стані.

Понівечені кілька багатоповерхових та приватних будинків. Пошкоджена й місцева спортивна школа.

Ворог за минулу добу поранив трьох мирних мешканців Дніпропетровщини. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками.