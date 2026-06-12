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Bloomberg: Швеція фіксує нарощення російських військ біля кордонів та в Арктиці

У Швеції звернули увагу на нарощення присутності російської армії в Арктиці та на Кольському півострові.

Bloomberg: Швеція фіксує нарощення російських військ біля кордонів та в Арктиці
Фото: Pixabay

У Швеції попереджають, що Росія ймовірно може спробувати перевірити єдність НАТО та відданість принципу колективної оборони шляхом обмеженого військового нападу у "відносно недалекому майбутньому", пише Bloomberg з посиланням на звіт парламентської комісії Швеції з питань оборони.

Згідно з документом, такі дії можуть відбутися у разі, якщо Кремль вважатиме політичні умови сприятливими, навіть попри те, що військовий баланс сил не відповідатиме традиційним умовам для початку широкомасштабного конфлікту.

У звіті зазначається, що значна частина російських збройних сил не зазнала критичного впливу війни проти України, зокрема підкреслюються їхні можливості у сферах гібридної війни, авіації, військово-морських сил та засобів далекобійного ураження.

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Окремо комісія звертає увагу на формування нових російських військових підрозділів у західній частині Ленінградської області, а також нарощування присутності в Арктиці та на Кольському півострові.

Також у документі йдеться про переоцінку швидкості, з якою Москва може відкрити додатковий фронт поза межами України. Якщо раніше вважалося, що для відновлення сил РФ знадобляться роки, нині шведська військова розвідка допускає можливість обмежених наступальних дій уже в короткостроковій перспективі.

Окремо у звіті згадується зміна підходів зовнішньої та оборонної політики США, яка, за оцінками авторів, стає більш непередбачуваною та схильною до односторонніх рішень.

Швеція, яка приєдналася до НАТО у 2024 році, подала заявку на вступ разом із Фінляндією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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