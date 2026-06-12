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Малійське відділення Аль-Каїди запропонувало 2 мільйони євро за захоплення президента

Також пропонують винагороду за інформацію про полковника та генерала. 

Малійське відділення Аль-Каїди запропонувало 2 мільйони євро за захоплення президента
Бойовики JNIM у пустелях північного Малі
Фото: longwarjournal.org

Малійське місцеве відділення Аль-Каїди Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Мусульмані (JNIM) запропонувало мільйони євро за інформацію про місцезнаходження президента та високопосадовців, назвавши уряд незаконною організацією.

Про це пише Reuters.

Повстанці зробили цю заяву у відповідь на пропозицію уряду щодо інформації, яка б вела до лідера JNIM Іяда Ага Галі та інших бойовиків.

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JNIM запропонував 2 мільйони євро за інформацію, яка б привела до Ассімі Гойти, лідера уряду в столиці Бамако, який прийшов до влади після переворотів у 2020 та 2021 роках.

У повідомленні також пропонувалася виплата по 1 мільйону євро кожному за інформацію про полковника Лассіну Діалло та генерала Маліка Діко.

Винагорода буде виплачена «будь-кому, хто надасть інформацію, що дозволить встановити їхнє місцезнаходження, або будь-кому, хто вживе конкретних заходів для їхньої «нейтралізації».

Повідомлення оприлюднила розвідувальна група SITE, яка відстежує діяльність та комунікації джихадистів по всьому світу.

Напади у квітні, пов'язані з Аль-Каїдою, в результаті яких загинув міністр оборони Малі, розпалили бойові дії на півночі країни.

  • Керівна військова хунта Малі запропонувала винагороду в розмірі 3,5 мільйона доларів за інформацію, яка призведе до арешту або вбивства Іяда Аг Галі, який очолює сахельське відділення терористичного угруповання “Аль-Каїда”, що розпочало масштабний наступ у квітні.
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