У Парижі поховають колишню першу леді Франції Бернадетт Ширак

Бернадетт і Жак Шираки у Нью-Делі, 2006 рік

Похорон Бернадетт Ширак, вдови колишнього президента Жака Ширака, відбудеться сьогодні у базиліці Святої Клотільди в Парижі.

Як повідомляє France24, Ширак померла 5 червня у віці 93 років.

Бернадетт і Жак Ширак одружилися у капличці цього храму, де у 2016 році також відбувся похорон старшої дочки подружжя Лоранс. Жак Ширак помер у вересні 2019 року, йому було 86 років.

Вшанування пам'яті колишньої першої леді також відбудеться в неділю в Коррезі, де вона кілька десятиліть обіймала посаду генеральної радниці. Церемонія вшанування розпочнеться з релігійної церемонії о 10:00 ранку, потім відбудеться “дружня зустріч та хвилина пам'яті”.

На похороні буде присутня перша леді Бріжит Макрон, яка змінила Бернадетт Ширак на посаді голови Фонду лікарень (Фонду “Жовті монети”). До церемонії приєднаються також колишній президент Ніколя Саркозі та його дружина Карла разом із численними колишніми політичними союзниками, відомими діячами та друзями.

Понад пів століття Ширак була опорою свого покійного чоловіка – через роботу в парламенті, два терміни на посаді прем'єр-міністра, 18 років на посаді мера Парижа та, зрештою, здобуття президентства у 1995 році.