​Індія вдруге викликає американського дипломата через атаки на судна в Оманській затоці

Це другий виклик посла за тиждень.

МЗС Індії вдруге цього тижня викликало високопоставленого дипломата США для висловлення протесту проти ударів США по суднах, що перевозять індійських членів екіпажу в Оманській затоці.

Як пише Bloomberg, про це повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

За словами джерел, Міністерство закордонних справ у п'ятницю викликало тимчасового повіреного у справах США Джейсона Мікса. Це був другий такий виклик цього тижня після того, як Мікса викликали в середу.

Реклама

Цього тижня США завдали ударів по трьох суднах з індійськими членами екіпажу в Оманській затоці, в результаті чого загинуло щонайменше троє моряків, що викликало засудження з боку Нью-Делі. Останній удар ВМС США стався у четвер, коли вони атакували танкер для перевезення асфальту та бітуму Jalveer.

Судна були атаковані за спробу пройти крізь блокаду, встановлену США, спрямовану на запобігання постачанням іранської нафти.

США зберігають блокаду суден, що курсують до іранських портів та з них, з середини квітня в рамках ширшої кампанії з тиску на Тегеран, щоб той скасував власні обмеження на судноплавство через Ормузьку протоку.

Ці удари відбуваються у складний час для США та Індії, оскільки наступного тижня прем'єр-міністр Нарендра Моді має зустрітися із президентом Дональдом Трампом на полях саміту лідерів «Великої сімки». Це буде їхня перша особиста зустріч за понад рік.