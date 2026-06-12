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НАТО планує розширити повноваження головнокомандувача для збиття безпілотників

Країни обговорюють зняття цих обмежень щонайменше з жовтня минулого року.

НАТО планує розширити повноваження головнокомандувача для збиття безпілотників
головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич
Фото: Facebook/The Joint Staff

Країни НАТО хочуть надати головному військовому командувачу Альянсу більше свободи для збиття дронів. 

Відповідну пропозицію планують затвердити до саміту лідерів в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, передає Politico.

Наразі союзники стикаються зі зростанням кількості повітряних загроз. Зокрема, йдеться про потрапляння безпілотників у Польщу і Румунію, порушення повітряного простору Естонії та появу підозрілих дронів над Латвією. Ці інциденти призвели до пошкоджень і поранень, а також збурили політичну ситуацію в країнах східного флангу.

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Нова пропозиція має надати головнокомандувачу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американському генералу Алексусу Гринкевичу більше можливостей для боротьби з цими загрозами.

Зараз члени НАТО самі визначають правила використання своєї національної зброї. Нові умови дозволять Гринкевичу гнучкіше переміщувати засоби оборони в межах Альянсу та встановлювати рівні бойової готовності військової техніки без офіційного погодження. Крім того, пропозиція передбачає офіційне об'єднання балістичних систем протиповітряної оборони НАТО з місіями патрулювання винищувачів у країнах східного флангу та за його межами.

Деякі союзники по НАТО вже давно скаржилися, що такі національні обмеження створюють розбіжності в правилах та заважають головнокомандувачу швидко ліквідовувати повітряні загрози.

Країни обговорюють зняття цих обмежень щонайменше з жовтня минулого року через постійні залітання дронів. Запуск іранських балістичних ракет у бік Туреччини на початку цього року зробив дискусію ще більш терміновою і схилив союзників до спільного підходу.

Гринкевич представив свої пропозиції щодо розширення повноважень послам 32 країн НАТО ще на початку цього року.

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