​Вчора Сили оборони ліквідували 1020 окупантів і майже 50 ворожих артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби війська РФ втратили 1020 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 НРК, 302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 356 940 солдатів.

