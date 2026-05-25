Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора Сили оборони ліквідували 1020 окупантів і майже 50 ворожих артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 356 940 солдатів.

​Вчора Сили оборони ліквідували 1020 окупантів і майже 50 ворожих артсистем
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби війська РФ втратили 1020 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 НРК, 302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки. 

Про це розповіли у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб 
  • танків – 11 953 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 687 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 802 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 396 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+55) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.
  • спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies