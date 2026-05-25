​Вчора Сили оборони ліквідували 1020 окупантів і майже 50 ворожих артсистем

Упродовж доби війська РФ втратили 1020 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 НРК, 302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб
- танків – 11 953 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 687 (+47) од.
- РСЗВ – 1 802 (+2) од.
- засоби ППО – 1 396 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+55) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.
- спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.
Дані уточнюються.