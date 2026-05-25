У Запорізькій області троє людей поранені російськими обстрілами

Три людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, російський безпілотник ударив неподалік приватних будинків у Біленькому. Там були поранені 63-річні чоловік та жінка. Також ворожий БпЛА влучив у приватний будинок у селі Канівське. Там поранений 65-річний чоловік.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 753 удари по 48 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 28 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Річному, Новоолександрівці, Любицькому, Васильковому, Таврійському, Юрківці, Данилівці, Зірниці, Барвінівці, Ніженці, Оріхову, Новоселівці, Тимошівці, Омельнику, Возжвижівці, Верхній Терсі, Микільському, Широкому, Свободі та Долинці.

512 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Канівське, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівське, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Оріхову, Залізничному та Гуляйпільському.

210 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Надійшло 21 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.