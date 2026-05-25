ЦВК пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць для закордону і прифронтових громад

ЦВК пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць – додаткова виборча дільниця, передусім для закордону і прифронтових громад.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

Українці за кордоном напередодні кожних виборів зможуть указувати, у якому саме місті чи регіоні країни перебування вони хочуть голосувати, – і вже під ці дані ЦВК формуватиме мережу виборчих дільниць.

“Навіть значна частина експертного середовища виявилася не готовою до того, що у нас є звичайні виборчі дільниці, спеціальні виборчі дільниці, був порядок утворення виборчих дільниць у винятковому порядку і може з’явитися ще один вид. ЦВК запропонувала новий термін – додаткова виборча дільниця”, – пояснив Дубовик.

За його словами, новий вид додаткових дільниць розрахований насамперед на закордон. При дипломатичних і консульських установах постійно діють виборчі дільниці, однак діаспора в межах однієї країни не концентрується в одному місті. Тому ЦВК пропонує запровадити механізм активної реєстрації виборців за кордоном напередодні кожної виборчої кампанії – щоб з’ясувати фактичне розташування діаспори.

“Це не значить, що потрібно чітко вказувати своє перебування до будинку, бо хтось хвилюється, що буде мобілізований чи щось подібне. Ні. Ти умовно кажеш: “Я хочу проголосувати в Бельгії у такому-то місті. Я хочу проголосувати в Німеччині у такій-то землі, в такій-то громаді”, – навів приклад заступник голови ЦВК.

На основі цих даних, якщо законодавець підтримає пропозицію ЦВК, формуватиметься мережа додаткових виборчих дільниць під конкретну кампанію. Якщо громадяни повернуться додому або потреба зникне, дільницю можна буде утворити в іншому місті чи районі – у Гамбургу, Берліні, Лондоні, Парижі. Це, за словами Дубовика, дозволить виборцям швидше проголосувати та зекономить їхні кошти на дорогу.

Внутрішній кейс додаткових дільниць стосується внутрішньо переміщених осіб, зруйнованих громад і прифронтової смуги – або смуги лінії розмежування, коли вона з’явиться після припинення активної фази бойових дій. Там, де немає сенсу утворювати нову постійну дільницю, але приміщення наявної зруйновано чи до неї немає нормального під’їзду, громадян пропонують відносити до постійної виборчої дільниці – навіть із перевищенням ліміту у 2,5 тисячі виборців. Така дільниця ділитиметься, як осередок, на дві, три чи п’ять, які працюватимуть в одному місці.

“Для зручності громадян, для швидкості процесу, в одному і тому ж місці працюватиме дві або три виборчі дільниці. Можливо, це буде не стаціонарна виборча дільниця, а розміщена в малій архітектурній формі — у наметі тощо”, – сказав Дубовик.

Як приклад він навів практику Норвегії, де у центральній частині міста, де немає муніципального приміщення, на час виборів встановлюють спеціальний намет з усіма необхідними комунікаціями – і дільнична комісія працює в ньому. Після виборів намет розбирають до наступної кампанії.