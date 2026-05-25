Головне за ніч та ранок понеділка, 25 травня: удар по Павлограду, понад 230 боєзіткнень, Тихановська в Києві

Нічна повітряна атака , 233 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, наслідки ракетного удару по Києву, дронова атака на Росії.

"На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей", – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, усього в Києві постраждали 86 людей. Двоє людей загинули.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 233 зіткнення.

Найбільша інтенсивність боїв - на Покровському (38) та Гуляйпільському (28) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та три гармати противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1020 окупантів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 НРК, 302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 356 940 солдатів.

Російська армія вдень 25 травня атакувала ракетами Дергачі на Харківщині. Загинув чоловік. Його особу встановлюють.

Ще двоє людей отримали поранення.

Сьогодні, 25 травня, російська армія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Поранені п'ятеро людей, зокрема 18-річний юнак та 6-річна дитина.

У ніч на 25 травня, починаючи з 17:30, Росія атакувала 262 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Била з Криму і російських напрямків напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

За попередньою інформацією станом, ППО збила або подавила 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, повідомили Повітряні сили. Станом на 8 годину атака триває.

“Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях”, – розповіли в Повітряних силах.

Влада Бєлгородської області Росії поскаржилася, що унаслідок ракетної та дронововї атаки пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це пише Reuters та повідомляє Astra.

У Росії також стверджують, що є загиблий та постраждалий. За даними влади, через ракетну атаку було порушено електро- та водопостачання. Також повідомляється, що під удар начебто потрапило місто Бєлгород.

За даними Astra, місцеві також скаржилися на атаку у Ярославлі. Зокрема на виїзді з міста у бік Москви перекривали рух через атаку БПЛА.

Міноборони РФ стверджує, що збили 173 безпілотники.

Білоруська опозиційна політикиня Святлана Тихановська 25 травня прибула до Києва.

Її перший візит відбувся на тлі повідомлень про підготовку нового етапу вступу Білорусі в війну проти України. Тихановська приїхала потягом з Перемишля. Візит вона розпочала з покладання квітів на могилу Марії Зайцевої – білоруської політичної активістки, захисниці, що загинула на війні в травні 2025. "Для мене Марія – це символ нового покоління білорусів. Людей, що розуміють, що свобода Білорусі і свобода України нероздільні", – прокоментувала вона.

Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року. Офіційно Мінськ заявив про чергову перемогу Лукашенка, однак, позаяк вибори не були прозорими, результати голосування є сумнівними.

