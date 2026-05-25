Суспільство / Війна

Росіяни обстріляли лікарню у Білозерці на Херсонщині

Внаслідок атаки постраждав працівник медзакладу. 

Фото: Вікіпедія

Російська армія обстріляла сьогодні лікарню у селищі Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Орієнтовно о 10:00 росіяни обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждав 59-річний працівник медзакладу. 

Його госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.

  • Унаслідок російських обстрілів Херсонської області в неділю 25 травня загинули двоє людей, а ще 16 отримали поранення. Ворог атакував будинки, критичну й соціальну інфраструктуру. Обидві жертви і 14 поранених – мешканці Херсонської громади
