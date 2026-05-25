Росіяни обстріляли лікарню у Білозерці на Херсонщині

Російська армія обстріляла сьогодні лікарню у селищі Білозерка Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
“Орієнтовно о 10:00 росіяни обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки постраждав 59-річний працівник медзакладу.
Його госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.
- Унаслідок російських обстрілів Херсонської області в неділю 25 травня загинули двоє людей, а ще 16 отримали поранення. Ворог атакував будинки, критичну й соціальну інфраструктуру. Обидві жертви і 14 поранених – мешканці Херсонської громади