Росіяни обстріляли лікарню у Білозерці на Херсонщині

Російська армія обстріляла сьогодні лікарню у селищі Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Орієнтовно о 10:00 росіяни обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждав 59-річний працівник медзакладу.

Його госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.