Викрили колаборанта, який працював на окупантів після захоплення Куп’янська

Фігурант проводив незаконний “перепис” місцевого населення, зокрема готував звіти для рашистів про чисельність жителів та збирав їхні персональні дані.

Служба безпеки та Національна поліція викрили колаборанта, який працював на росіян у період тимчасової окупації Харківщини у 2022 році.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Зловмисником виявився місцевий різноробочий, який проживав у Куп’янському районі, а після захоплення громади добровільно влаштувався до створеної ворогом “адміністрації”.

Після призначення помічником гауляйтера селища Дворічна він допомагав окупантам облаштовувати “робочі місця” в захоплених держустановах. Крім того, фігурант проводив незаконний “перепис” місцевого населення, зокрема готував звіти для рашистів про чисельність жителів та збирав їхні персональні дані.

Найбільше ворога цікавили адреси перебування людей, які могли бути причетні до руху опору і яких у подальшому ув’язнювали до місцевої катівні.

Після деокупації населеного пункту колаборант втік до Харкова, де оселився в орендованій квартирі та сподівався “загубитися” у великому місті, щоб уникнути покарання. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

