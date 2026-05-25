Головне управління Нацполіції на Хмельниччині має нового керівника

Головне управління Національної поліції у Хмельницькій області очолив полковник поліції Іван Іщенко.

Про це йдеться у пресрелізі Нацполіції.

До цього він очолював поліцію Чернігівської області.

Іщенка представив голова НПУ Іван Вигівський. Під час представлення очільник Нацполіції подякував Руслану Герасимчуку за багаторічну службу, професіоналізм та внесок у забезпечення безпеки жителів регіону.

“Поліція Хмельниччини повинна й надалі працювати максимально ефективно, оперативно реагувати на виклики безпеки та забезпечувати довіру громадян. Серед ключових пріоритетів – протидія злочинності, документування воєнних злочинів рф, безпека громадян, підтримка Сил оборони та внутрішня дисципліна в системі”, – наголосив Іван Вигівський.

Новопризначений керівник поліції Хмельниччини запевнив, що докладе максимум зусиль для забезпечення правопорядку й безпеки мешканців області.

Детальніше про Івана Іщенка

Іщенко працює у правоохоронних органах вже 21 рік. Він очолив Національну поліцію Чернігівської області 13 жовтня 2023 року.

З 1 червня 2020 року по жовтень 2023 року був начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

З червня 2019 року по червень 2020 року – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області.

З 2001 по 2005 рік навчався в Одеському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ.

2006 року закінчив Київський національний університет внутрішніх справ, отримав диплом магістра за спеціальністю “Правознавство”, а 2010 року – Академію управління Міністерства внутрішніх справ України.

2019 року захистив кандидатську дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”, здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

2024 року захистив дисертацію за своєю науковою спеціальністю та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.