Поліцію Київщини очолив Андрій Рубель

Сьогодні, 12 травня, голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Рубеля, повідомила пресслужба відомства.

Під час представлення Іван Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану.

«Київщина – один із найвідповідальніших регіонів держави, який щодня стикається з безпековими викликами воєнного часу. Наше головне завдання - забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини та події, документування воєнних злочинів рф, протидія диверсійним проявам і максимальна підтримка громадян. Поліція має працювати професійно, відкрито та результативно», – зазначив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Очільник Нацполіції також звернув увагу керівників служб і підрозділів на необхідність посилення превентивної роботи, підтримання публічної безпеки та правопорядку, а також ефективної взаємодії з громадами.

Своєю чергою новопризначений керівник поліції Київської області Андрій Рубель подякував керівництву Міністерства внутрішніх справ та Національній поліції за довіру.

У 2005 – 2020 роказ Рубель працював у поліції Києва та області та в ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань НПУ, керував поліцією Закарпаття.

У 2020 – 2021 роках був начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області.

З 2022 по теперішній час обіймав посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.