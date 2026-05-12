ЦПД: Росія поширює фейк про те, що ЗСУ "грабували” будинки у Родинському на Донеччині

Українські військові нібито масово вивозили побутову техніку та килими пікапами, а потім відправляли все це поштою.

Російські пропагандистські ресурси поширюють чергову фейкову історію про “злочини ЗСУ” в місті Родинське у Донецькій області.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У нових матеріалах пропагандистів стверджується, ніби українські військові масово грабували будинки, вивозили побутову техніку та килими пікапами, а потім відправляли все це поштою.

А згодом, як запевняють кремлівські фейкороби, ці речі нібито “опинилися у комісійних магазинах Європи”.

Джерелом цієї інформації є розповідь чергового “біженця із Родинського”. Як і в інших подібних історіях, росіяни не надають жодних доказів. Уся історія побудована виключно на словах однієї особи, а герой пропагандистського сюжету прямо зізнається, що сам не бачив, як українські військові нібито “відправляли поштою награбоване”.

У ЦПД зазначають, що поширення таких вкидів – це продовження системної кампанії з дискредитації ЗСУ. Кремлівська пропаганда намагається віддзеркалити реальні злочини власної армії, щоб створити хибний образ українських захисників та виправдати окупацію українських територій.