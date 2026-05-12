Судитимуть тренера з джиу-джитсу через підозру у згвалтуванні 11-річних дівчат

Судитимуть тренера з джиу-джитсу, який вчиняв сексуальні злочини відносно двох 11-річних дівчат у Києві та Запоріжжі. Про це повідомили у Національній поліції.

Жертвами кривдника стали його неповнолітні учениці, над якими зловмисник вчиняв сексуальні дії, користуючись можливістю проведення індивідуальних тренувань. За вчинене обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Правоохоронці з’ясували, що колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації протягом тривалого часу приховував свої злочинні дії, прикриваючись нібито проведенням індивідуальних спортивних занять – спочатку в Запоріжжі, а потім в Києві.

У ході слідства поліцейськими було доведено, що чоловік не лише розбещував учениць, а й проти їхньої волі вступав з ними в інтимні стосунки безпосередньо в залі для тренувань. Обом дівчатам було по 11 років, зокрема, одна з них мала особливий стан здоров’я, через який не могла розповісти про те, що відбувалось. 

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, інкримінували фігурантові вчинення епізодів злочинів, передбачених ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розпусні дії щодо малолітньої. 

Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

