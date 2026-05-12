Судитимуть тренера з джиу-джитсу через підозру у згвалтуванні 11-річних дівчат

Судитимуть тренера з джиу-джитсу, який вчиняв сексуальні злочини відносно двох 11-річних дівчат у Києві та Запоріжжі. Про це повідомили у Національній поліції.

Правоохоронці з’ясували, що колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації протягом тривалого часу приховував свої злочинні дії, прикриваючись нібито проведенням індивідуальних спортивних занять – спочатку в Запоріжжі, а потім в Києві.

У ході слідства поліцейськими було доведено, що чоловік не лише розбещував учениць, а й проти їхньої волі вступав з ними в інтимні стосунки безпосередньо в залі для тренувань. Обом дівчатам було по 11 років, зокрема, одна з них мала особливий стан здоров’я, через який не могла розповісти про те, що відбувалось.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, інкримінували фігурантові вчинення епізодів злочинів, передбачених ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розпусні дії щодо малолітньої.

Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.