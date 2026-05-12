У Житомирській області ворог пошкодив будинки та авто

Люди не постраждали.

У ніч на 12 травня російська армія атакувала Житомирську область і пошкодила там будинки та автомобілі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

«Ворог не залишає намагань знищити цивільну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні внаслідок атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира», – розповів він.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Спеціальні служби та правоохоронці перевіряють території на наявність вибухонебезпечних предметів та щоб зафіксувати злочини Росії.