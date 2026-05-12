Війна

У Житомирській області ворог пошкодив будинки та авто

Люди не постраждали.

Житомирська область (ілюстративне фото)
Фото: ZT

У ніч на 12 травня російська армія атакувала Житомирську область і пошкодила там будинки та автомобілі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Бунечко. 

«Ворог не залишає намагань знищити цивільну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні внаслідок атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира», – розповів він. 

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає. 

Спеціальні служби та правоохоронці перевіряють території на наявність вибухонебезпечних предметів та щоб зафіксувати злочини Росії.

  • Після опівночі росіяни відновили обстріли України, скориставшись завершенням триденного періоду "режиму тиші".
  • Повітряні Сили повідомляли про велику кількість груп ударних безпілотників з північного та південного напряму на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині і Дніпропетровщині.
  • У Києві та області фіксували ушкодження будинків та споруд. 
