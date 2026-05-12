«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСуспільствоПодії

В пам’ять про бойову медикиню Ірину Цибух відбудеться масштабний фестиваль

Фестиваль відбудеться 30 травня у Львові. Кошти від продажу квитків будуть спрямовані на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротацій.

В пам’ять про бойову медикиню Ірину Цибух відбудеться масштабний фестиваль
Ірина Цибух в Краматорську на Донеччині у квітні 2024-го.
Фото: Дмитро Ларін

Щоб вшанувати пам’ять Героїні України, бойової медикині Ірини Цибух, яка загинула у 2024 році під час виконання завдання, у Львові проведуть масштабний благодійний фестиваль ЧекаFest 2.0. 

Про це йдеться у соціальних мережах фестивалю ЧекаFest 2.0. 

Фестиваль відбудеться у переддень дня народження Ірини Цибух — 30 травня. Першого ж червня Ірині могло виповнитися 28 років. 

“ЧекаFest 2.0 — це один із найбільших фестивалів в країні про пам’ять як дію: про те, як українці перетворюють втрату на підтримку, сенси і майбутнє”, — зазначають організатори. 

Торік захід зібрав близько 3 500 відвідувачів та відвідувачок.

Захід відбудеться у Шевченківському гаю. 

Кошти від продажу квитків будуть спрямовані на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротацій. Ціль — 1 800 000 грн. Збір відбуватиметься спільно з «Повернись живим».

“Для нас дуже важливо, щоб пам’ять про Іру продовжувала жити. Адже все своє свідоме життя вона присвятила тому, щоб продовжувати пам’ять про інших, щоб рятувати поранених і впливати на зміни в країні. Ми вдячні всім, хто вже другий рік поспіль доєднається до фестивалю, адже це можливість всім нам спільно продовжити зусилля Іри у збереженні пам’яті про всіх, хто віддав життя за країну”, — каже брат Ірини, Юрій Цибух. 

Фестиваль міститиме кілька просторів, де кожна локація — частина ідей, любові та сенсів Ірини Цибух. На музичній сцені  виступатимуть ДахаБраха, Пиріг і Батіг, ЩукаРиба, Шепіт та Марина Круть. 

В освітній частині на відвідувачів чекають лекції та дискусії, що ґрунтуватимуться на цінностях Ірини. Фокус-тема цього року —  «Пошук та формування ідентичности».

Також важливою частиною фестивалю стануть Простори пам’яті від ГО «Вшануй»: куточки, присвячені полеглим захисникам та захисницям.  

“Ця подія — значно більше ніж фестиваль. Він формує нову культуру пам’ятування — людяну та персоналізовану, створює простір для проживання втрати і підтримки, продовжує справу Ірини через людей і спільноти та підтримує Сили оборони України. Фестиваль є проявом соціальної відповідальності із реальним впливом, адже працює з темами памʼяті, ветеранського досвіду та єдності суспільства. І об’єднує довкола себе активних і свідомих громадян”, — говорить Катерина Даценко, співзасновниця ГО “Вшануй”. 

Фестиваль створений родиною та друзями Іри «Чеки» Цибух. Її робота була присвячена політиці пам’яті, меморіалізації тих, хто віддав життя за  Україну, а також реформі медіа в Україні та медіаграмотності. 

З 2022 Іра була бойовою медикинею  «Госпітальєрів» і рятувала життя на лінії фронту. 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку. У лютому 2025 року посмертно удостоєна звання «Герой України».

Фото: ЧекаFest

Фото: ЧекаFest

Фото: ЧекаFest

Фото: ЧекаFest

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies