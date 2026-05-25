Росіяни вдруге за день вдарили по лікарні у Білозерці на Херсонщині

Російські війська вдруге за день атакували лікарню у селищі Білозерка Херсонської області. Є постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні російські окупанти знову обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці", – зазначається у повідомленні.

Внаслідок влучання в одному з корпусів вибито шибки та пошкоджено фасад. Також постраждали дві медсестри.

Жінок віком 29 та 53 роки госпіталізували з контузіями, струсом головного мозку, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами.