Росіяни вдруге за день вдарили по лікарні у Білозерці на Херсонщині

Російські війська вдруге за день атакували лікарню у селищі Білозерка Херсонської області. Є постраждалі.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Опівдні російські окупанти знову обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці", – зазначається у повідомленні.
Внаслідок влучання в одному з корпусів вибито шибки та пошкоджено фасад. Також постраждали дві медсестри.
Жінок віком 29 та 53 роки госпіталізували з контузіями, струсом головного мозку, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами.
- Орієнтовно о 10:00 росіяни обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці. Внаслідок атаки постраждав 59-річний працівник медзакладу.