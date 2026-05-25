З російської окупації вдалося повернути ще чотирьох українських дітей

Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ще чотири дитини повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це – два хлопчики та дві дівчинки віком від 6 до 17 років", – ідеться в повідомленні.
Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".
Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
- Раніше з російської окупації вдалося повернути 8 дітей та підлітків. Усі діти жили під тиском, погрозами та постійним страхом.