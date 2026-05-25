З російської окупації вдалося повернути ще чотирьох українських дітей

На підконтрольну Україні територію повернули двох хлопчиків і двох дівчаток.

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ще чотири дитини повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це – два хлопчики та дві дівчинки віком від 6 до 17 років", – ідеться в повідомленні.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.