Штілерман назвав найдорожчі складові виробів Fire Point і заперечив наявність кримінальних справ проти компанії

Співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив, що проти Fire Point, її керівництва й акціонерів немає жодного кримінального провадження.

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua.

За його словами, лише одна серійна антена коштує близько 16 тисяч доларів, а перелік основних складових, який він уже наводив на закритій частині засідання, тягне щонайменше на 40 тисяч доларів. Деталізувати компоненти у відкритій частині Штілерман відмовився.

Він уточнив, що система навігації складається з двох елементів — антени та алгоритму. Частину навігаційних компонентів Fire Point купує в українських виробників, частину — в іноземних.

"На превеликий жаль, українські виробники не можуть покрити наші потреби, тому ми закуповуємо зараз в іноземних", - сказав Штілерман.

Двигуни Fire Point частково закуповує, а частково виробляє самостійно — причому власне виробництво розподілене між великою кількістю компаній, оскільки одна виробнича потужність не покриває потреб.

"Жодна компанія у світі зараз не здатна забезпечити той обсяг, який ми потребуємо", - наголосив Штілерман.

Він додав, що Fire Point розраховує щомісяця нарощувати власний випуск двигунів, що дозволить суттєво знизити собівартість виробів.

Відповідаючи на запитання членів ТСК щодо можливих претензій правоохоронців до закупівельної вартості двигунів, Штілерман заявив, що компанія перебуває у режимі постійних перевірок, однак жодної кримінальної справи проти Fire Point їй не відомо.

Він наголосив, що кримінального провадження за частиною п’ятою статті 191 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу (заволодіння майном у особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) щодо завищення вартості закупівлі двигунів не існує. За його словами, у провадженні НАБУ йдеться про можливе незаконне збагачення посадовців, які працювали у ДСЗІ та АОЗІ, а в межах цього провадження вивчається можливе завищення цін у шести українських компаній — одна з них Fire Point.

"Жодної справи проти нашої компанії, або проти її керівництва, або проти її акціонерів не існує", - наголосив Штілерман, посилаючись на офіційну відповідь НАБУ, яку був готовий зачитати під час засідання.

29 квітня "Українська правда" опублікувала раніше публічно невідому частину так званих "плівок Міндіча" – перехоплених у липні 2025-го розмов фігурантів справи про корупцію в “Енергоатомі” за участі топпосадовців. Вони складаються з трьох розмов, які Міндіч проводив у різні дні в липні 2025: із колишнім першим радником президента Сергієм Шефіром, із Наталією, що займається будівництвом маєтків – ймовірно, кооперативу "Династія" та з Рустемом Умєровим, який на той час був міністром оборони. У розслідуванні також зазначається, що Міндіч може бути кінцевим бенефіциаром Fire Point.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що в разі підтвердження звʼязку Міндіча з Fire Point, компанія втратить контракти.

Серед людей, з якими Міндіч говорив на цих плівках, - секретар РНБО Рустем Умєров. Про ймовірний вплив Міндіча на нього прокурор САП заявляв на суді ще влітку минулого року. Сам він вплив заперечив.

ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.

Умєров у справі Міндіча має статус свідка.