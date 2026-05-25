Миронюк: Я ніколи не був радником Галущенка, це - інсинуація НАБУ і САП

Ігор Миронюк, суд
Фото: ЦПК

Один із фігурантів операції «Мідас» Ігор Миронюк, відомий під псевдонімом «Рокет», заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що ніколи не обіймав посади радника міністра енергетики Германа Галущенка і не мав жодних трудових відносин із Міністерством енергетики.

Про це повідомляє кореспондентка Lb.ua.

«Я хочу зауважити, ви, як і представники НАБУ і САП, мені присвоїли почесне звання радника міністра. Я хочу заявити, ніколи в житті радником міністра енергетики я не був. Це інсинуація НАБУ і САП з метою введення в оману суду», — наголосив він.

За його словами, цьому є документальне підтвердження, і деякі ЗМІ, які раніше називали його радником, уже спростували цю інформацію та вибачилися, інші — «знаходяться в процесі».

Миронюк підкреслив, що дає покази на ТСК не як «колишній радник колишнього міністра»: «Я ніколи не був радником, не обіймав цієї посади, не мав владних повноважень і не користувався цими повноваженнями».

Відповідаючи на уточнювальні запитання членів комісії, Миронюк заявив, що не працював у Міністерстві енергетики на жодній посаді, не був помічником чи радником Германа Галущенка — ні штатним, ні позаштатним — як у Міненерго, так і у Міністерстві юстиції після перепризначення Галущенка.

Водночас Миронюк підтвердив, що раніше перебував на державній службі: за його словами, з 2010 по 2015 рік він був заступником голови Фонду держмайна.

На запитання, чому в такому разі детективи НАБУ у матеріалах розслідування називають його колишнім радником міністра енергетики, Миронюк відповів, що як обвинувачений у кримінальному провадженні він попереджений про відповідальність за розголошення матеріалів досудового розслідування — і це створює, за його словами, нестиковку між його зобов’язаннями перед слідством і парламентською комісією.

Миронюк також заявив, що його тримання під вартою є незаконним. За його словами, він перебуває під вартою вже близько семи місяців, що порушує його права, а Європейський суд з прав людини прийняв його скаргу до розгляду. Окремо фігурант операції «Мідас» звернув увагу на статистику програшів України у ЄСПЛ — за його словами, у 2025 році держава програла 97% справ.

  • Нагадаємо, у матеріалах НАБУ і САП Ігор Миронюк фігурує як колишній радник ексміністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, він отримував кошти від іншого підозрюваного Дмитра Басова і передавав їх у «бекофіс» корупційної схеми, розміщений у квартирі зрадника Деркача. 29 квітня Вищий антикорупційний суд зменшив Миронюку заставу зі 126 млн грн до 112 млн грн, проте він залишається під вартою.
