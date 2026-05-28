ВР прийняла за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Сьогодні, 28 травня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №15094 про базову соціальну допомогу. Наступним етапом законопроєкт має пройти друге читання, після чого буде ухвалений в цілому.

Про це повідомила пресслужба парламенту та розповіли у Мінсоцполітики.

За проголосували 235 народних депутатів.

Реклама

Законопроєкт передбачає запровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги. Йдеться про створення єдиної системи підтримки для сімей з низькими доходами, яка об’єднає кілька існуючих видів соціальних виплат:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

державну допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

«Ми фактично переходимо до нової моделі соціальної підтримки. Замість складної системи різних виплат ми пропонуємо єдиний прозорий механізм розрахунку допомоги, який дозволить підвищити ефективність державної підтримки та поступово посилювати її рівень», – пояснив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Загалом пропонують просту формулу визначення розміру виплати. Загальна сума допомоги для сім’ї визначатиметься як різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середньомісячним доходом сім’ї за останній квартал.

При цьому сім’ям з низькими доходами одночасно надаватимуться необхідні соціальні послуги на рівні територіальної громади відповідно до їхніх потреб.

Розмір базової величини затверджуватиметься у Законі про державний бюджет України на відповідний рік і не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року.

У державному бюджеті України на 2026 рік для надання базової соціальної допомоги передбачено 9,2 млрд грн.