Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаЕкономікаДержава

ВР прийняла за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Це новий вид державної соцдопомоги. 

ВР прийняла за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 28 травня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №15094 про базову соціальну допомогу. Наступним етапом законопроєкт має пройти друге читання, після чого буде ухвалений в цілому. 

Про це повідомила пресслужба парламенту та розповіли у Мінсоцполітики.

За проголосували 235 народних депутатів.

Реклама

Законопроєкт передбачає запровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги. Йдеться про створення єдиної системи підтримки для сімей з низькими доходами, яка об’єднає кілька існуючих видів соціальних виплат:

  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • державну допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

«Ми фактично переходимо до нової моделі соціальної підтримки. Замість складної системи різних виплат ми пропонуємо єдиний прозорий механізм розрахунку допомоги, який дозволить підвищити ефективність державної підтримки та поступово посилювати її рівень», – пояснив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Загалом пропонують просту формулу визначення розміру виплати. Загальна сума допомоги для сім’ї визначатиметься як різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середньомісячним доходом сім’ї за останній квартал.

При цьому сім’ям з низькими доходами одночасно надаватимуться необхідні соціальні послуги на рівні територіальної громади відповідно до їхніх потреб.

Розмір базової величини затверджуватиметься у Законі про державний бюджет України на відповідний рік і не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року.

У державному бюджеті України на 2026 рік для надання базової соціальної допомоги передбачено 9,2 млрд грн.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies