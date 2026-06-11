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Міністр оборони Британії Джон Гілі подав у відставку, дорікнувши уряду в недостатньому фінансуванні армії

За його словами, План оборонних інвестицій «значно не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни в цей небезпечний час».

Міністр оборони Британії Джон Гілі подав у відставку, дорікнувши уряду в недостатньому фінансуванні армії
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку, заявивши, що уряд і Мінфін не готові виділити армії кошти, необхідні в умовах зростання загроз, передає BBC News

У листі до прем’єра Кіра Стармера Гілі написав, що фінансове рішення щодо Плану оборонних інвестицій «значно не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни в цей небезпечний час». 

За його словами, без належного фінансування йому довелося б ухвалювати рішення, які знизили б готовність Збройних сил, збільшили ризики для військових на операціях і могли б зробити країну менш безпечною.

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Гілі зазначив, що попереджав прем’єра: не зможе прийняти план, який не дає військам необхідних ресурсів. «У мене не залишилося іншого варіанту, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони», — заявив він.

Також у листі Гілі окреслює сфери, якими пишається, зокрема лідерство у підтримці України під час війни з Росією та утвердження Великої Британії як провідного голосу в НАТО.

Відомо, що у Плані оборонних інвестицій, який ще не опубліковано, будуть викладені державні витрати на оборону. У ньому буде пояснено, як нове обладнання та оборонна інфраструктура будуть фінансуватися протягом наступного десятиліття, після огляду можливостей Великої Британії у червні минулого року.

Але публікація Плану була відкладена після того, як Міністерство оборони запросило додаткові 28 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних чотирьох років після внутрішньої оцінки минулого року.

У середу прем’єр країни Стармер повідомив Палаті громад, що План має бути опублікований перед самітом НАТО на початку наступного місяця.

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